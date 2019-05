Bolsonaro deve indicar Sergio Moro para vaga no STF

Em entrevista ao vivo concedida ao apresentador Milton Neves, da Rádio Bandeirantes, na manhã deste domingo (12), o presidente Jair Bolsonaro reafirmou sua intenção de indicar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Depois de se tornar a grande “estrela” da Lava Jato e condenar Lula à prisão, Moro abandonou a magistratura para entrar na política a partir da eleição de Bolsonaro. A possibilidade do ex-juiz ir para o STF já era aventada desde a campanha do capitão da reserva.

“É um compromisso que tenho com ele”, afirmou. De acordo com o presidente, Moro será indicado para a vaga do ministro Celso de Mello, que se aposenta este ano. “Será aplaudido pela nação”, completou.

Na mesma entrevista, Bolsonaro disse também que vai vetar “indicações que não agradem”.

Ainda sobre Moro, o presidente falou sobre o pacote anticrime do ministro, que está praticamente parado no Congrsso. “O projeto do Moro poderia retardar a saída do Lula da cadeia”, disparou.

Deixe seu Comentário

Leia Também