Bolsonaro, governadores e senadores discutem pacto federativo

O presidente da República Jair Bolsonaro está reunido com governadores e líderes do Senado, para tratar do pacto federativo e da reforma da Previdência, em Brasília.

Jair chegou por volta das 7h10 desta quarta-feira (8) para o encontro organizado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em sua casa oficial.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia também estão participando do encontro. Todos os líderes do Senado, da oposição e da minoria, foram convidados.

Dos 27 governadores, apenas três, o do Paraná, de Mato Grosso e do Amazonas, não participam. Os governadores da Paraíba, de Pernambuco, São Paulo e da Bahia estão representados pelos seus vices.

Enquanto a Câmara trabalha na tramitação da reforma da Previdência, o Senado está empenhado em se debruçar sobre o novo pacto federativo.

A expectativa é de que a medida contribua para melhorar a situação financeira de seus governos e das economias locais.

No dia 17 de abril, Alcolumbre se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os dois defenderam que o trato político, social e econômico entre o Executivo e os entes federados precisa ser aperfeiçoado, com nova redistribuição de recursos.

