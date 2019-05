Bolsonaro terá representante na abertura da Expoagro

O vice-ministro da secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, vai representar o presidente Jair Bolsonaro na abertura oficial da 55ª edição da Expoagro, no próximo sábado (11), em Dourados.



Ao JD1 Notícias, Nabhan Garcia disse que levará a mensagem aos produtores rurais de que o “o governo federal está com eles”. “Não é possível que, em apenas um estado, tenha mais de 150 propriedades rurais invadidas, isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito”, destacou.



O vice-ministro disse ainda que proprietários rurais podem ficar tranquilos e ninguém vai fazer nada que estiver fora da lei. Nabhan Garcia chegará a Dourados com sua equipe da secretaria especial e o ex-presidente do PSL, em Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira.



Expoagro



A Expoagro é um evento cultural e de negócios, onde o participante pode realizar transações comerciais, se inteirar das novidades tecnológicas e agropecuárias, apreciar desfiles de raças e muito mais. Outras atrações como shows, ciclos de palestras, leilões, simpósios, comidas típicas e exposições de produtos da região.



Em 2019, o evento chega a sua 55ª edição e conta com várias atividades que ajudam a tornar a festa completa.

