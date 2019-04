Campo Grande Expo inova ao implantar um campo de demonstração na feira

Pela primeira vez, uma feira agropecuária em Mato Grosso do Sul implanta um campo de demonstração. Em sua segunda edição, a Campo Grande Expo, a mais jovem das feiras de negócios do Brasil com foco em sustentabilidade através do fomento das práticas de integração, preparou um campo de demonstração onde os parceiros irão mostrar suas tecnologias em sementes.

Nomes importantes integram o Campo de Demonstração. O Cerrado Insumos Agrícolas estará presente com as seguintes variedades de plantio: DEKALB 255, 265, 290, 360, 177 PRO 3. Já a Embrapa irá apresentar duas cultivares de mandioca de mesa, lançadas recentemente. O público poderá conferir ainda o que há de mais novo em sistemas integrados de produção. Serão três consórcios de cultivos: milho-pastagem, crotalaria-pastagem e feijão caupi-pastagem. Além de algumas pastagens complementares, voltadas para a reforma de pasto e sistemas integrados.



A Germipasto Sementes de Pastagem irá demonstrar algumas cultivares, como a Brachiária BRS Ipyporã, BRS Paiaguás, BRS Piatã em áreas solteiras, Ruziziensis em consórcio com o Híbrido SG Versátil, Panicum BRS Quênia, BRS Tamani e BRS Zuri em áreas solteiras. A Flora Pantanal irá apresentar a Arueira Pimenteira, enquanto que a Safrasul Sementes em seu canteiro de demonstração apresentará algumas variedades comercializadas, como Marandu, Piatã, Paiaguás, Xaraés, Ipyporã, Decumbens, Ruziziensis, Humidícola, Tanzânia, Mombaça, Zuri, Quênia, Massai, Aruana, Tamani, Vaquero, Bermuda, Pensacola, Estilosantes, Crotalária e Milheto.

A Agrícola Panorama, uma das maiores distribuidoras de defensivos agrícolas e sementes, apresentará Análise Biotecnológico VIPTERA 2 X Convencional e Tratamentos de Sementes Fortenza Duo e Imidacloprid. Já a Matsuda irá mostrar as variedades MG4, MG5 Vitória, Leguminosa Java, Ruziziensis, MG 11 Tijuca, MG 12 Paredão e MG 13 Braúna.

Fechando os participantes do Campo de Demonstração, a Germisul Sementes de Pastagens irá apresentar cultivares como BRS Piatã, Ruziziensis, BRS Paiaguás, BRS Ipyporã, BRS Zuri, BRS Tamani, Marandu com Humidícola e Humidícola. De acordo com a empresária e presidente da Campo Grande Expo, Alessandra Piano, a ideia é que o evento seja uma Feira Escola, para difusão de tecnologias. “Somos uma Feira escola onde nossa maior motivação é criar um ambiente onde o visitante acesse tecnologia e inovação e saia mais preparado para o aumento de sua produtividade”, reforça.

Sobre a Feira - O evento reunirá em um único ambiente: conhecimento técnico, capacitações, dinâmicas de máquinas e implementos e grandes oportunidades de negócios. Serão apresentados novos produtos e serviços ligados ao setor agropecuário. O evento acontece de 28 de maio a 1º de junho, na capital sul-mato-grossense, no Terra Nova Eventos, das 8h às 18h. A entrada custa R$ 10.

