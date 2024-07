Coronel David quer acordo para fim dos conflitos e invasões de terra em MS

Tentando achar uma solução para dar fim às invasões de terra na região de Dourados, o coordenador da Frente Parlamentar Invasão Zero (FPIZ), deputado estadual Coronel David (PL), se reuniu com o MPF (Ministério Público Federal) de Dourados e outros interessados no tema durante a tarde de segunda-feira (22).

A reunião teve como objetivo buscar um acordo entre sitiantes e indígenas da área Panambi/Lagoa Rica, em Douradina. Uma vez que a região está em clima de tensão há um certo tempo.

Durante o encontro, Coronel David, reforçou o seu comprometimento em encontrar soluções legais e justas para todos os envolvidos, evitando a violência. “Demos um passo decisivo em Dourados. É nosso dever agir com firmeza e dentro da lei para que Mato Grosso do Sul possa viver sem violência e sem ocupação. Este é o objetivo de todos”, disse o deputado.

O encontro contou ainda com a presença do procurador da República, Marco Antonio Delfino de Almeida, o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, o deputado Federal Rodolfo Nogueira, a senadora Tereza Cristina, a secretária de Cidadania de Mato Grosso do Sul, Viviane Luiz, o secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp, coronel Wagner Ferreira da Silva e representantes da Funai.

Além disso, produtores rurais se reuniram em frente ao MPF para fazer uma manifestação em prol do fim dos conflitos.

