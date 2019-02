Câmara faz audiência sobre Resíduos dos Grandes Geradores

Mauro Silva com assessoria

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta segunda-feira (25), às 9 horas, Audiência Pública para debater sobre o Decreto Regulamentador dos Resíduos dos Grandes Geradores - Responsabilidade Socioambiental – Inclusão de Cooperativas de Catadores no Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos Grandes Geradores.

O debate está sendo convocado pela Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso, composta pelos vereadores Enfermeira Cida Amaral (presidente), Betinho (vice), Pastor Jeremias Flores, André Salineiro e Valdir Gomes.

A audiência pública vai debater as possibilidades de redução dos custos com o gerenciamento dos resíduos, buscando parcerias entre os grandes geradores e as cooperativas. Durante a reunião será discutida a aplicação da Lei nº 6.159/2019 - Que possibilita aos cooperativados a emancipação social por meio de políticas, ações de inclusão, educação ambiental e a construção de coletivos de reciclagem.

Outro ponto a ser debatido será a geração de emprego e renda. Através do DRRPGG (Decreto Regulamentador dos Resíduos provenientes dos Grandes Geradores), busca-se uma parceria para impulsionar a geração de renda, com o aumento na quantidade de resíduos destinados aos catadores. Por fim, o financiamento das Cooperativas será um dos temas, onde se busca facilitar a discussão acerca dos projetos que já existem ou que possam existir, e buscar o suporte financeiro para a criação e manutenção das cooperativas.

A mesa será composta pelo Presidente da Organoeste, Flávio Pereira, Dra. Olga Lemos Cardoso de Marco, Defensoria Pública, Dra. Juscinéia Serem, advogada gabinete Enfermeira Cida, Juliano Battistel Kamm Wertheimer, Presidente Abrasel/MS, Luiz Eduardo Costa, Semadur, Marcos Eduardo Bergoli Kirst, Ecoplantar, Luiz Carlos Colbachini, Economia solidária e Augusto Lisboa Martins Rosa, Fórum do Lixo.

Serviço – A Audiência Pública será realizada na segunda-feira (25), às 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiúka Park.

