Câmara tem metade dos vereadores reeleitos; PSDB e PP elegem as maiores bancadas

A Câmara Municipal de Campo Grande terá a renovação de quase metade dos vereadores, 14 foram reeleitos, sendo que 10 são estreantes na Casa de Leis.

Além disso, as Eleições Municipais 2024 trazem ainda ex-parlamentares que poderão exercer mandato novamente pelos próximos quatro anos, um dos nomes é de Marquinhos Trad, ex prefeito e vereador mais votado no pleito.

Outra novidade é que na próxima legislatura, a Câmara Municipal terá duas vereadores, com Luiza Ribeiro (PT) e Ana Portela (PL).

Os partidos comporão a Câmara com o respectivo número de vereadores: Cinco (PSDB), cinco (PP), três (União), um (PDT), três (PL), três (PT), dois (Republicanos), dois (MDB), um (PSB), um (PSD), um (Avante), dois (PODE).

Algumas legendas mantiveram os números de vereadores, outras ganharam e outras perderam: PP perdeu três lugares, sem Tiago Vargas, Tabosa e João Rocha; PSDB perdeu dois; PSD perdeu um; MDB perdeu um. O PRD do Professor André Luis deixa a Câmara em 2025.

Ganharam ou mantiveram - PT ganhou um; Podemos manteve; Republicanos ganhou um; União Brasil ganhou dois; PSB manteve um.

Confira os eleitos



Retornam

Marquinhos Trad (PDT)

André Salineiro (PL)

Veterinário Francisco (União)

Herculano Borges (Republicanos)



Reeleitos

Carlão (PSB)

Silvio Pitu(PSDB)

Professor Riverton (PP)

Junior Coringa (MDB)

Dr. Vitor Rocha (PSDB)

Professor Juari (PSDB)

Luiza Ribeiro (PT)

Papy (PSDB)

Delei Pinheiro (PP)

Beto Avelar (PP)

Dr. Jamal (MDB)

Clodoilson Pires (PODE)

Dr. Lívio (União) (suplente empossado no lugar de Claudinho Serra e substituído por Gian Sandim)

Ronilço Guerreiro (PODE)

Otávio Trad (PSD)

Estreantes

Fábio Rocha (União) (suplente 2016-2020)

Flavio Cabo Almi (PSDB),

Neto Santos (Republicanos),

Maicon Nogueira (PP) (suplente 2020)

Wilson Lands (PP)

Ana Portela (PL)

Landmark (PT)

Jean Ferreira (PT) e

Leinha (Avante) (suplente 2020)

Rafael Tavares (PL) (suplente 2020)

