Câmara terá Comissão para fiscalizar emendas federais na Capital

Para alinhar a participação dos vereadores nas definições sobre emendas federais, destinando recursos para investimentos na Capital, o presidente da Casa de Leis, Epaminondas Neto, o Papy, recebeu toda a Bancada Federal nesta segunda-feira (10).

O encontro de hoje aconteceu após uma série de reuniões com a senadora Soraya Thronicke, coordenadora da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul, a senadora Tereza Cristina e o senador Nelsinho Trad. Além dos senadores, também estiveram na Câmara, a deputada federal Camila Jara, os deputados federais Vander Loubet, Beto Pereira, Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira.

Para a imprensa, Papy detalhou que na reunião de hoje foi conversado sobre a criação de uma comissão na Câmara de Vereadores, a partir de uma sugestão do senador Nelsinho Trad, para fazer a fiscalização das emendas.

“A comissão fará o acompanhamento dessas emendas que já estão destacadas. Além disso, para os próximos anos, a comissão irá levar as demandas coletivas da Casa de Leis para a bancada federal. Emendas repassadas e não executadas também serão cobradas”, afirmou o presidente da Câmara.

Participando da coletiva de imprensa, o senador Nelsinho Trad comentou que a reunião foi um ‘reforço’ da parceria entre a Bancada Federal e a Câmara de Vereadores. “Porque a partir do momento que a gente vai dar vez e voz aos vereadores da capital, que são aqueles agentes políticos que mais são demandados em relação aos problemas que tem na cidade. Então nada mais justo do que nós que estamos lá em Brasília ouvir aqueles que recebem as demandas de pronto e fazer com que numa articulação com a prefeitura e com o governo do estado isso possa chegar na ponta”.

Ao dar entrevista, a senadora Soraya Thronicke informou que a emenda de bancada a ser destinada diretamente para Campo Grande soma R$ 110 milhões, que serão destinados para obras estruturantes. Além disso, o estado irá receber R$ 500 milhões, para fazer a distribuição.

“Nós vamos tratar das questões principais em parceria com o governo do estado, mas vamos intensificar as ações em cinco cidades, sendo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá. Por conta do montante, precisamos estar alinhados para fazer a destinação correta dos valores, por isso é importante estarmos alinhados com todos os poderes da cidade”, pontuou Soraya.

