Candidato denunciado por agressão doméstica afirma que situação foi um "tremendo mal-entendido"

O candidato a prefeito de Campo Grande pelo PCO, Jorge Batista, de 70 anos, emitiu uma nota de retratação pública sobre os acontecimentos à cerca de uma denúncia, em que sua esposa, Rosangela de Werk, de 56 anos, diz que foi agredida pelo marido durante uma discussão motivada por política.

Na nota, o candidato afirma que a situação não passou de “um tremendo mal-entendido por ambas as partes”, além de reforçar que continuará como parte da corrida eleitoral para a prefeitura da Capital.

O candidato também pede desculpa aos eleitores e mulheres campo-grandenses diante da situação. Confira a nota na íntegra:

O Candidato a Prefeito Jorge Batista da Silva (PCO), vem a público fazer uma retratação sobre os acontecimentos ocorridos no dia 27 de Agosto do presente ano, envolvendo uma acusação de violência domestica em seu nome.

Jorge Batista consternado com a situação e de profunda tristeza, declara que o ocorrido foi um tremendo mal entendido por ambas as partes de seu relacionamento conjugal, sendo formalmente declarado entre as partes envolvidas.

Declara ainda que diante desta situação, continuará sua campanha à Prefeitura de Campo Grande-MS, sendo de vital importância para a sociedade civil e o estado democrático de direito.

O mesmo nesta retratação, pede desculpas aos seus eleitores, a todas as mulheres Campo-Grandenses e a toda sociedade, declarando assim, seu respeito a opinião pública

Denúncia

Na terça-feira (27), a esposa do político, Rosangela de Werk, denunciou Jorge Batista por uma suposta agressão doméstica, além de solicitar uma medida protetiva contra o candidato.

Ao JD1, a vítima contou que está casada há pouco mais de quatro anos com o candidato, e que após uma discussão, motivada por supostos pedidos do candidato para que a esposa seja vice-prefeita em sua chapa, ela foi agredida com alguns tapas no rosto.

Em sua versão, no entanto, Jorge, que ficou surpreso ao saber da denúncia, afirmou que não ter agrediu sua companheira. "A gente discutiu, bateu boca sim, mas ela começou a falar demais e eu só sai de perto. Nem encostei nela, não fiquei em casa porque tinha outro compromisso", explicou.

Em continuação, ele explicou que há algum tempo vem tendo problemas dentro de casa por conta da candidatura, uma vez que a esposa não gosta do fato de ele ser político por "falar com muitas pessoas", o que causa ciúmes na mulher.

"Ela quer destruir minha candidatura. Vem falando isso pra mim há algum tempo já e agora vem com essa. Isso não é verdade, não aconteceu, inclusive estava indo para casa agora", comentou.

