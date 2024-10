Carlão critica alta abstenção nas eleições e defende maior participação cidadã

O atual presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSDB), se pronunciou à respeito do número de abstenção nas eleições municipais desse ano, que foram a maior registrada em Campo Grande.

No primeiro turno, os faltosos somaram 25,50% e no segundo turno foram 28,60%. Diante desses números, Carlão opinou dizendo que é resultado da falta de interesse da população em participar do pleito. E que as pessoas precisam ser estimuladas à votar do processo eleitoral. "É uma questão de cidadania, para que ninguém escolha em seu lugar”, disse.

Carlão aproveitou a oportunidade para parabenizar Adriane Lopes (PP), que conseguiu se reeleger prefeita de Campo Grande. Neste segundo turno estive com a prefeita, apoiando sua eleição por entender que seu trabalho, apesar de ter pontos que precisam melhorar, está no rumo certo. Agora, vamos permanecer unindo forças para trabalhar ainda mais por nossa população! Campo Grande vai superar os desafios na saúde, habitação, infraestrutura, educação e demais setores. Vamos avançar ainda mais com a força do trabalho”, disse.

Ele também parabenizou os que não conseguiram se eleger, como Rose Modesto (União Brasil), e os candidatos a vereadores. “Todos que participaram do processo eleitoral merecem nosso respeito e reconhecimento”, finalizou.

