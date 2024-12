Chapa de Papy para Mesa Diretora da Câmara Municipal tem 23 assinaturas

Com a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande se aproximando (1° de janeiro), a única chapa 'definida', que tem o vereador Papy (PSDB) na presidência, conta com 23 assinaturas de apoio, dos 29 vereadores.

A chapa aguarda assinatura de Júnior Coringa (MDB), enquanto os demais vereadores do PP tentam se organizar para indicar nomes que deverão ser escolhidos pela prefeita Adriane Lopes, que já declarou não abrir mão de uma indicação.



Enquanto isso, a chapa com presidência do PSDB deve ganhar a 24ª assinatura, nesta semana. "Ainda busco incessantemente um acordo de coalizão e consenso com os vereadores do PP que é a segunda maior bancada, partido da prefeita, logo, é muito importante ter junto na condução da Casa, ocupando os espaços de liderança, se não, ainda poderemos ter uma disputa de mais de uma chapa", declarou o vereador Papy.



A chapa, é composta por Papy (presidência), vereador Carlão (PSB - 1ª secretaria), André Salineiro (PL-1° vice-presidente), Luiza Ribeiro (PT) e Ronilço Guerreiro (Podemos), ficam com 2ª e 3ª Secretaria, ainda não definido em quais lugares. A 2ª vaga de vice e 3ª ficam dividas com o Pastor Neto Santos (Republicanos) e outra com o PP, se houver consenso, ou pode ir para o União Brasil, com indicação do Dr. Lívio Viana.

Pequenas alterações podem ser feitas até 1ª de janeiro, a depender da posição do PP.







