Comissão de Recesso da Câmara Municipal opera até 31 de dezembro

Mesmo sem sessões ordinárias, durante o recesso parlamentar, alguns vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande são escolhidos para compor a Comissão Representativa para atuar do dia 20 a 31 de dezembro.

Neste ano a Comissão é composta pelos vereadores Papy, Coringa, Beto Avelar, Clodoilson Pires e Ronilço Guerreiro.

Ao JD1, Papy explicou que o trabalho é voltado para as agendas da Câmara, ou atendendo entidades, enquanto o administrativo também funciona em escala

A partir do início da nova Legislatura que será empossada em 1° de janeiro de 2025, uma outra Comissão é formada para o funcionamento da Casa até o início das sessões.

Os trabalhos em plenário da 12ª Legislatura iniciam no dia 17 de fevereiro, com a sessão inaugural, às 9h. No dia seguinte (18), acontece a primeira sessão ordinária de 2025.



