Coronel David se reúne com comerciantes do camelódromo

O deputado estadual Coronel David (PSL), recebeu na última quinta-feira (31), em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, representantes do Centro Comercial Popular - Camelódromo de Campo Grande.

Para o parlamentar, o encontro foi extremamente importante para entender melhor as necessidades dos micro e pequenos empresários. “Podem contar sempre conosco e estou à disposição para contribuir com o que for necessário para o desenvolvimento econômico e social da nossa capital’’, afirmou o deputado Coronel David.

Segundo o presidente do Camelódromo, Narciso Soares dos Santos, os empresários agradeceram o apoio do deputado que ouviu as suas demandas e anseios, pois hoje mais de 500 famílias sobrevivem daquele comércio e precisam divulgar cada vez mais seus produtos.

