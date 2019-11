Coronel David quer sinalização em cruzamento perigoso no Tijuca

O deputado estadual, Coronel David, encaminhou ao prefeito Marquinhos Trad uma solicitação para que seja feita em caráter de urgência a sinalização horizontal e vertical entre as ruas Xavantes e Javaés no Bairro Tijuca, em Campo Grande.

A população tem sofrido com o grande fluxo de veículos em alta velocidade, o que tem causado várias tribulações. Recentemente, Francielle Jesus do Nascimento, 21 anos, morreu após sofrer um acidente de moto neste cruzamento. Ela estava com o marido, Damião Ferreira da Silva, de 31 anos, que continua internado em estado grave. A reclamação dos moradores é quenão há sinalização horizontal ou vertical no local, o que acabou provocando uma tragédia.

“Prezo pela segurança de todo cidadão sul-mato-grossense, seja nas escolas, nas ruas, nas praças e no trânsito também. Atitudes precisam ser tomandas para que os condutores trafeguem em menor velocidade, tornando nossas vias mais seguras e tranquilas. É melhor previnir do que remediar ou chorar a perda de um ente querido,” concluiu Coronel David.

Cópias da solicitação foram encaminhadas também ao secretário municipal de Infraestrutura Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, e ao diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno.

