Coronel David solicita agilidade na pavimentação das ruas do Nova Campo Grande

O deputado estadual Coronel David (PSL) encaminhou uma indicação à Prefeitura de Campo Grande solicitando a pavimentação das ruas do bairro Nova Campo Grande.

Os moradores sofrem com a falta de asfalto no local. O bairro com quase 50 anos de existência, ainda tem a maioria das ruas sem pavimentação, mesmo com verba destinada, ainda carece de licitação e enfrenta bloqueio, já que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social(BNDES) analisa a situação financeira do município.

David fez o pedido junto ao prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD), com cópia para o Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Rudi Fiorese, solicitando agilidade na implantação do asfalto no bairro. “A população do Nova Campo Grande precisa que essa situação seja resolvida urgentemente. O projeto está feito, a prefeitura está ciente, e os moradores não aguentam mais esperar, por isso tamanha mobilização para que alguma medida seja tomada,” ressaltou Coronel David.



O presidente do bairro Marcelo Rodrigues Gonçalves, faz apelo pela infraestrutura total da área. “Precisamos de infraestrutura em geral. Quando chove, as ruas do nosso bairro viram verdadeiros rios. É praticamente impossível chegar até o ponto de ônibus, e, na época da seca, as residências ficam cheias de poeira. O bairro tem quase 50 anos e ainda sofre com essa situação lamentável," concluiu.

