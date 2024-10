Corumbá escolhe Dr. Gabriel como novo prefeito com 56,74%

O candidato Dr. Gabriel (PSB) ganhou as eleições municipais para a cidade de Corumbá neste domingo (6), com 56,74% dos votos. Ao todo, 28.394 mil eleitores foram até as urnas para votar no postulante.

Desde o começo, Gabriel ficou a frente do segundo colocado, Luiz Antônio Pardal, que recebeu 10.659 mil votos.

O candidato ficou a frente da oposição em todas as pesquisas de intenção de voto feitas na cidade. A última mostrava que ele tinha 35% de chance de ganhar as eleições.

Confira o resultado:

