CPI do 8 de Janeiro pede indiciamento de Bolsonaro por quatro crimes

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro realiza a leitura, nesta terça-feira (17), do relatório final da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora, que pediu o indiciamento de Bolsonaro e outras 60 pessoas.

Ao ex-presidente, foram imputados os crimes de associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, com as penas somando até 29 anos de prisão.

O texto também pede o indiciamento de várias figuras próximas ao ex-presidente, como Walter Souza Braga Netto, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro Cesar Barbosa Cid, Anderson Gustavo Torres e Carla Zambelli Salgado de Oliveira.

A este grupo foram imputados os crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, que se somam até 23 anos de prisão.

