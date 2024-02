Cuba estabelece relações com a Coreia do Sul mesmo sendo aliada da Coreia do Norte

Nesta quarta-feira, o Ministério de Relações Exteriores sul-coreano divulgou que a Coreia do Sul tem Cuba como novo aliado. O curioso é que o país caribenho é uma aliada da Coreia do Norte desde a Guerra Fria, um conflito ideológico que aconteceu de 1947 a 1991.

A parceria entre Cuba e a Coreia do Sul é de nível de embaixadores. Mas o país caribenho seguirá com a ideologia socialista e hostilidade com os Estados Unidos, assim como a nação comandada por Kim Jong-un. Vale ressaltar que os cubanos tem uma embaixadora em Pyongyang, capital da Coreia do Norte.

A aliança entre Cuba e os sul-coreanos marcam uma virada importante para a Coreia do Sul nas tentativas de fortalecer a diplomacia na América Latina.

