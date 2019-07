Delegado da PF assume presidência da Funai, com apoio de ruralistas

O governo federal formalizou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (19) a nomeação do delegado da Polícia Federal Marcelo Augusto Xavier da Silva para o cargo de presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), que voltou a ser vinculada ao Ministério da Justiça.

Xavier assume o posto no lugar do general Franklimberg Ribeiro de Freitas, que deixou o cargo no dia 11 de junho, após ser alvo de pressão de ruralistas. Segundo informações do Estado, o novo chefe do órgão agrada a bancada ruralista.

Marcelo já atuou de forma ostensiva na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Funai, em 2016, tendo apoiado os parlamentares que apuravam supostas irregularidades na Fundação.

Novos dirigentes regionais do Incra e da Funasa

O Ministério da Agricultura nomeou mais dois novos superintendentes regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), desta vez para os Estados do Pará, onde foi nomeado Neil Duarte de Souza.

Já no Paraná, o governo designou Walter Nerival Pozzobom para o posto. Nessa quinta-feira (18), a pasta já havia nomeado titulares para a Paraíba e para o município de Santarém (PA).

No Ministério da Saúde, também houve nomeações para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) nos Estados do Pará e de Rondônia. Celio Lopes de Araujo Junior será o superintendente estadual em Rondônia e Mauro Rodrigues Bastos, no Pará.

As nomeações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU), que também traz a exoneração de Cláudio André Neves do cargo de superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), vinculado ao Ministério da Infraestrutura.

Deixe seu Comentário

Leia Também