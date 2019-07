Índios criticam delegado na Funai

Sarah Chaves, com informações do Sul21

O delegado da Polícia Federal (PF), Marcelo Augusto Xavier, pode ser o novo chefe da Fundação Nacional do Índio (Funai). O nome dele é citado por diversos veículos de comunicação como a escolha do presidente Jair Bolsonaro para ocupar a presidência da instituição.

De acordo com o jornal O Globo, a nomeação ainda não está confirmada e haveria ainda, na disputa, um outro delegado da PF e um assessor do secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Nabhan Garcia, também presidente licenciado da União Democrática Ruralista (UDR), ainda assim, é o nome de Xavier o mais cotado. Tendo atuado na Comissão Parlamentar de Inquérito da Funai em 2016, apoiando ainda os parlamentares que apuravam supostas irregularidades do órgão.

Segundo o coordenador da Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Dinamã Tuxá se oficializada a indicação, o presidente Bolsonaro estará mais uma vez reforçando o "desmonte da Funai". “O intuito em criminalizar os povos originários ao colocar a questão sobre um delegado”, afirma.

Dinamã, relata que as instâncias internacionais que veem monitorando a política indigenista brasileira têm muitas críticas à política implantada no Brasil, não só a indigenista, mas principalmente na política ambiental, “vamos ainda montar uma rede de mobilização nos próximos dias”, finaliza o coordenador, caso o presidente Bolsonaro confirme Xavier no cargo, a nomeação deve sair nos próximos dias no Diário Oficial da União.

