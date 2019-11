Decisão do STF não afeta Nardoni, Richthofen e Goleiro Bruno

Joilson Francelino, com informações do Uol

A última decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de soltura em segunda instância não vai afetar o caso de estupradores, pedófilos, e outros casos famosos como o Goleiro Bruno, Richthofen e Nardoni.

A corte do STF decidiu que é necessário aguardar o trânsito em julgado do processo e quando não for mais possível recorrer, para determinar o início do cumprimento da pena.

Após o ex-presidente Lula sair da cadeia com tal decisão, muito foi comentando na internet a notícia de que com a sua soltura, pedófilos e estupradores ganhariam também a liberdade. Porém, nesses casos, a prisão não é valida para quem teve prisão preventiva decretada e aqueles que já tiveram todos os recursos possíveis analisados pela Justiça.

O advogado criminalista e professor de direito penal, João Paulo Martinelli, explica a prisão preventiva "É aquela prisão de quem ainda não foi condenado, mas a Justiça entende que o acusado deve responder preso porque pode sumir com provas, pode fugir, pode ameaçar testemunha”.

