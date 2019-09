Delcídio assume PTB dia 21 de setembro

O ex-senador Delcídio do Amaral assumirá a presidência estadual do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), no próximo sábado (21), e já manifesta interesse em disputar o governo de Mato Grosso do Sul, nas eleições de 2022.

Em entrevista ao JD1 Notícias, Delcídio destacou que “quer disputar uma eleição majoritária no estado onde nasceu”. “Não quero voltar ao Congresso, quero disputar o Governo do Estado. Não sei se serei melhor ou pior que os governadores anteriores, mas que serei um diferente, até pela experiência que tenho”, afirmou.

Apontado pelo presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, como o principal nome do partido para a prefeitura de Campo Grande, no pleito de 2020, Delcídio afirmou que não negaria o convite do presidente, mas apresentaria os argumentos que o convencesse de que “a hora não é agora”.

Sobre o partido no qual se filiará e comandará a partir do próximo sábado, Delcídio que terá condições de construir uma base sólida partidária no estado inteiro. “A idéia é estruturar o partido para as eleições proporcionais e, onde for possível, lançar candidatura própria”.

Candidaturas próprias no interior

O ex-senador disse que o foco não é lançar candidatos próprios para as prefeituras em 2020. “Vamos agir de uma forma mais pragmática, onde realmente não der a gente não vai. Aí nosso foco será lançar vereadores e apoiar outro partido na majoritária, ou colocar alguém como vice. Não vamos nos aventurar onde não há nenhuma chance de vitória”, disparou.

Apoios

Para Delcídio, quando não for possível lançar candidato, o partido vai apoiar aquele que tiver identidade com o projeto político do PTB e que tenha disposição para assumir um papel importante no debate com outros blocos partidário já construído.

Campo Grande

Para a capital, o ex-parlamentar pretende lançar candidatura própria, caso não consiga fazer alguma aliança competitiva. “Não queremos hegemonizar nada, mas sim fazer política e ajudar a capital. Se a gente tiver condições de construir alianças, mesmo com candidatos de outro partido, mas que represente um projeto diferente, não tenho dúvida nenhuma que vamos abraçar e, se assim não acontecer, aí vamos buscar uma candidatura própria”, concluiu.

O ex-senador se filiará ao PTB em convenção no próximo sábado com a presença confirmada de Roberto Jefferson e do líder do PTB na Câmara Federal, Pedro Lucas. No ato que acontecerá na Câmara Municipal de Campo Grande, Delcídio assumirá o comando do partido no estado, no lugar do deputado estadual, Neno Razuk.

