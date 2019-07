Delcídio vai se decidir quanto à filiação nas próximas semanas

Absolvido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) da acusação de tentar atrapalhar a delação premiada do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, o ex-senador Delcídio do Amaral afirmou, em entrevista ao JD1 Notícias, que está conversando com vários partidos e vai tomar uma decisão nas próximas semanas quanto à filiação. “Na verdade minha preocupação agora é eleger vereadores, ou, se for possível eleger prefeitos, nós vamos trabalhar para eleger, mas por enquanto eu não participaria de disputa nenhuma”, diz.

“Conversei com muita gente e percebi que o quadro ainda é nebuloso, você não sabe quais candidaturas vão surgir”, acrescentou Delcídio, que comentou sobre a decisão do TRF-1. “Eu havia sido absolvido em primeira instância [no ano passado] e o Ministério Público recorreu, aí subiu para o TRF-1, que confirmou a decisão da primeira instância por unanimidade. Até porque a decisão da primeira instância é muito consistente, muito robusta”, comenta.

“O interessante é que o Ministério Público Federal do TRF-1 foi contra o recurso do Ministério Público de primeira instância”, acrescenta Delcídio. Segundo ele, além da cassação do mandato, foram três anos e oito meses de exposição da própria vida e da família. “Perdi um mandato popular enquanto eu investia no estado. Ao mesmo tempo teve o desgaste envolvendo minha família – mulher, mãe, filhas, irmão. O importante agora é ir em frente”, afirma.

“Estou esperando a publicação da decisão para ver os procedimentos que eu vou tomar a partir do momento que estiver oficializada”, conta Delcídio, que diz ter recebido a notícia da absolvição com tranquilidade.

“Meu conforto quem sempre deu foram os meus advogados, que são muito experientes e tinham convicção de que as coisas iam caminhar bem. Mas é claro que você fica esperando e é uma angústia danada. Mas recebi de certa maneira com tranquilidade. Na primeira instância nós comemoramos muito mais, até porque nós não sabíamos quando sairia a decisão, então foi uma surpresa. Agora já estava marcado o julgamento, então você já vai se preparando psicologicamente. Recebi a noticia com mais serenidade”.

Por fim, o ex-senador comenta a rixa entre PT (Partido dos Trabalhadores) e PSL (Partido Social Liberal), sigla do atual presidente Jair Bolsonaro. “Eu acho que essa polarização é ruim. A tendência do atual governo é se consolidar com as forças de centro, e claro, a oposição vai continuar fazendo o barulho dela. Temos que acompanhar o desdobramento de tudo”, diz Delcídio, referindo-se em especial a economia.

“Tem muita polêmica, e o Brasil precisa de tranquilidade. Não dá para ficar assim, já é muito tempo sem crescer. Qualquer governo tem base e tem oposição, isso é da vida democrática, mas as coisas tem que andar”, conclui.

Deixe seu Comentário

Leia Também