Deputado quer criar CPI para investigar esquema de bets, Gusttavo Lima e Deolane

O deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO) começou, nesta quarta-feira (25), a buscar apoio de outros parlamentares para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das bets na Câmara.

No pedido da CPI, Ayres cita a Operação Integration, que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a empresas de apostas ilegais, que resultou na prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra e em um pedido, já suspenso, de prisão contra o cantor Gusttavo Lima.

“Casos como o do cantor Gusttavo Lima, cujas empresas receberam milhões de reais provenientes dessas plataformas, levantam suspeitas sobre o uso de ‘laranjas’ para mascarar a origem ilícita dos recursos. A compra de uma participação de 25% na empresa Vai de Bet pelo cantor também sugere uma possível participação direta em um esquema maior, que precisa ser investigado para garantir a transparência do setor e a preservação da ordem econômica. Também se faz necessário investigar os casos recentes de lavagem de dinheiro que envolvem figuras públicas, como o da influenciadora Deolane Bezerra, que atuou diretamente na criação da empresa de apostas Zeroumbet”, justificou o deputado.

“Diante dos fatos apresentados e da gravidade dos crimes associados ao setor de apostas online, é essencial não apenas para mapear a rede de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, mas também para proteger a sociedade brasileira dos impactos sociais devastadores que essa atividade desregulada tem causado”, completou.

