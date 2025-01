Deputado registra avanço em obra de ponte em Porto Murtinho

O deputado estadual Paulo Corrêa visitou nesta quarta-feira (22), o canteiro de obras da ponte da Rota Bioceânica, que chegou aos 65% de conclusão. A estrutura servirá para conectar as cidades de Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai. O principal objetivo é promover uma economia mais forte entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, além de reduzir custos a Mato Grosso do Sul por estar em uma posição estratégica.

"Essa ponte vai transformar a logística do nosso Estado, aumentando a competitividade da produção sul-mato-grossense e conectando Mato Grosso do Sul aos portos chilenos, abrindo caminho para o mercado asiático. É um projeto que simboliza progresso, união e novas oportunidades para nossa gente", afirmou o deputado.

A previsão de conclusão da ponte da Rota Bioceânica é para o primeiro trimestre de 2026. Todo o esforço que envolveu outros políticos, como o governador Eduardo Riedel, a bancada federal do Estado, reflete na construção da infraestrutura para transformar a região de Porto Murtinho em um importante polo logístico do Mercosul.

"Estamos construindo um futuro mais próspero e conectado para Mato Grosso do Sul, e a Rota Bioceânica é um dos maiores exemplos disso. A integração entre os países da América do Sul será fundamental para o crescimento da nossa economia e para o fortalecimento da nossa posição no mercado internacional", concluiu.

