Deputados analisam PL que dá a Nioaque o cognome de 'Vale dos Dinossauros'

Na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) desta terça-feira (17), estão na pauta da Ordem do Dia sete projetos, que serão apreciados em discussão única, primeira e segunda discussão.

Em primeira discussão será votada a proposta do deputado estadual, Junior Mochi. O Projeto de Lei 273/2023, dá ao Município de Nioaque o cognome de “Vale dos Dinossauros” em razão do requerimento recebido pelo Vereador Pablo Ruan Pache Corrêa, aprovado pela Câmara Municipal de Nioaque e tem fundamento no potencial turístico e no valor histórico e científico que esse título pode conferir à cidade.

O município de Nioaque, com seus 175 anos de história, é conhecido por sua rica herança cultural. "A cidade é frequentemente associada ao "Vale dos Dinossauros" devido à comprovação científica das pegadas de dinossauros na região que foram identificadas pela primeira vez na década de 1980 e confirmadas por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2015. Essas pegadas de dinossauros, que remontam a mais de 65 milhões de anos atrás, representam um importante patrimônio paleontológico e científico que merece ser preservado e promovido", destacou o autor da porposta

No entanto, a atribuição do cognome "Vale dos Dinossauros" à cidade de Nioaque pode servir como um "estímulo para o desenvolvimento de iniciativas de preservação e promoção desse importante patrimônio natural e científico".

Outros projetos



Em segunda discussão será analisado o Projeto de Lei 112/2023, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Feira de Exposição Japorã Agrishow-Festa da Agricultura Familiar, realizada anualmente, no dia 30 de abril, em Japorã.

Os parlamentares apreciarão, em primeira discussão, a proposta do deputado Junior Mochi (MDB). O Projeto de Lei 266/2023 institui o Dia do Biólogo no Estado de Mato Grosso do Sul, a ser comemorado, anualmente, no dia 3 de setembro.

Em discussão única serão apreciados e votados quatro projetos de resolução que concedem o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense: Projeto de Resolução 36/2023, de autoria do deputado Zeca do PT, Projetos de Resolução 37 e 38/2023, do deputado Lucas de Lima (PDT) e o Projeto de Resolução 39/2023, da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB).

Serviço

As sessões são realizadas no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 9h, e pode ser acompanhada ao vivo nos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis .

