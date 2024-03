Deputados condenam ato de racismo contra menina de 4 anos na Capital

Durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), nesta quarta-feira (13), o deputado estadual Pedro Kemp (PT) repudiou o caso de racismo praticado por um pai de um aluno contra uma menina negra, de apenas 4 anos, no início desta semana em Campo Grande.

“Não podemos deixar de cobrar das autoridades policiais e do Ministério Público Estadual providências contra esses atos de racismo. Precisamos também adotar medidas que passam coibir esses tipos de comportamentos deploráveis, que, infelizmente, acontecem em nosso país”, destacou o deputado.

O caso de racismo ocorreu na última segunda-feira (11), na dentro da Escola Municipal Professora Iracema de Souza Mendonça, quando um homem empurrou uma criança, negra e de apenas 4 anos, após avistar ela dando um abraço em seu filho.

A deputada Gleice Jane (PT) apresentou um requerimento ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, solicitando que haja uma apuração rigorosa e imediata dos fatos, inclusive com encaminhamentos para abordagem psicossocial de todos os envolvidos.

“São condutas reprováveis e possivelmente criminosas. É necessária uma investigação aprofundada e imparcial para apurar os fatos, assegurando que todas as circunstâncias sejam esclarecidas e que a justiça seja feita”, afirmou a deputada.

O deputado Caravina (PSDB) também repudiou os atos de discriminação racial contra a criança, e seu colega Professor Rinaldo Modesto (PSDB) apontou para o projeto que tramita na Casa de Leis sul-mato-grossense, que institui a Política Estadual de Combate ao Racismo nos Estádios e Arenas Desportivas do Estado e cria o Protocolo de Combate ao Racismo.

Relembre o caso

Na manhã da segunda-feira, o pai de um aluno da Escola Municipal Professora Iracema de Souza Mendonça se irritou ao ver o filho sendo abraçado por uma aluna negra, e alegando “fobia” de abraços do filho, e invadiu o pátio da escola e empurrou a menina.

Após a situação, o caso foi registrado na polícia e investigado, porém, a Polícia Civil afirmou não ter “qualquer indício de racismo” nos fatos.

O homem, eleitor fervoroso do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez publicações de teor racista em suas redes sociais durante o período eleitoral de 2018. Em uma foto, o indivíduo mostra dois cartazes, ambos com a escrita “morte a negrada”, com um deles contendo uma suástica logo abaixo da frase, enquanto o outro contem a imagem de um revólver.

