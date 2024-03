JD1TV: Pai agride crianÃ§a negra apÃ³s filho receber abraÃ§o em escola da Capital

Uma cena chocante que travou até mesmo quem estava presente no pátio. Antes do início das aulas desta segunda-feira (11), uma criança negra foi empurrada com violência pelo pai de um aluno. A professora e os coleguinhas, incrédulos, ficaram sem reação.

O caso de agressão aconteceu na Escola Municipal Professora Iracema de Souza Mendonça, região do grande Universitário, em Campo Grande.

No vídeo encaminhado para o JD1 Notícias, a criança negra aparece na fila para seguir para a sala de aula e aproveita para dar um leve abraço no seu amiguinho. Porém, esse ato gerou insatisfação no pai do menino, que apareceu rapidamente.

O homem em questão dá um empurrão na menina, que por sorte, ela não cai e consegue se manter equilibrada em meio a mochila. A ação seguinte? Retirar o filho da fila, o mesmo que recebeu o abraço da menina.

Ainda no vídeo, nem mesmo a professora que aparece na imagem teve reação suficiente para agir no caso e intervir na situação.

A reportagem soube que a situação chegou até o conhecimento da Polícia Civil, que investiga o caso.

A reportagem optou por borrar o vídeo diante da quantidade de crianças presentes e para preservar a identificação da vítima, como preconiza o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Criança negra é agredida por pai de aluno em escola municipal de Campo Grande pic.twitter.com/st3VjTyZYz — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) March 12, 2024

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também