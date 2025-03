Deputados da ALEMS aprovam matÃ©rias de alcance social

Os deputados da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) apreciaram e aprovaram, por unanimidade, dois projetos de lei, em discussão única, durante a sessão ordinária desta quarta-feira (12). As matérias declaram a Utilidade Pública de locais que assistem socialmente, quem mora em Campo Grande e em Taquarussu.

O Projeto de Lei 279/2024, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), que declara a Utilidade Pública da Associação Ação Amando Vidas, com sede no Município de Campo Grande, e o Projeto de Lei 294/2024, de autoria do deputado Londres Machado (PP), declara de Utilidade Pública Estadual a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Taquarussu-MS.

