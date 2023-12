Dilma é eleita Mulher Economista 2023

A ex-presidente Dilma Rousseff, que ocupa atualmente o cargo de presidente do Banco do Brics, foi eleita Mulher Economista 2023 pelo Sistema Cofecon/Corecons, que reúne o Conselho Federal de Economia e os Conselhos Regionais de Economia.

A decisão de escolher a ex-presidente para o prêmio foi feita durante a 729ª Plenária Ordinária do Cofecon, que ocorreu no último sábado (9), e ocorreu devido sua significativa contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país ao longo de sua carreira.

"A premiação marca não apenas a celebração do mérito da economista, mas também destaca a importância de reconhecer e valorizar as mulheres que desempenham papéis relevantes na promoção do desenvolvimento com responsabilidade social", disse o conselho sobre a escolha de Dilma em nota.

"A escolha de Dilma Rousseff como a Mulher Economista de 2023 reflete o reconhecimento do seu legado e expertise no campo econômico, bem como seu papel fundamental na formulação e implementação de políticas que moldaram a trajetória econômica do Brasil", completou o conselho.

