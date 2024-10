Dr. Gabriel lidera com folga eleição em Corumbá

Uma nova pesquisa do o Instituto Ranking Brasil realizada no período de 30 de setembro a 2 de outubro em Corumbá, aponta preferência do eleitorado pelo candidato a prefeito, Dr. Gabriel (PSB), que já marca quase 50% das intenções de votos.

Na pesquisa espontânea, Dr. Gabriel lidera, com 35% das intenções de votos, seguido por Luiz Pardal (PP), com 16%, Delcídio do Amaral (PRD), com 15%, e André Campos (PL), com 3%, enquanto 31% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Neste cenário, os três candidatos somam 34%, número menor que o marcado por Dr. Gabriel.

No levantamento estimulado, o candidato do PSB também está na frente, com 46% das intenções de votos. Atrás aparecem os nomes de Luiz Pardal, com 17%, Delcídio do Amaral, com 16%, e André Campos, com 5%, que juntos também somam menos votos que Gabriel.

Outros 16% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Rejeição

O levantamento também mostra Luiz Pardal como o primeiro colocado no quesito rejeição, com 30% das escolhas, enquanto Delcídio do Amaral vem em segundo, com 16%, André Campos é o terceiro, com 12%, e o Dr. Gabriel é o último, com 10%. Outros 32% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

A pesquisa está registrada sob o nº MS-05644/2024 no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O levantamento ouviu 1.000 moradores de Corumbá, com 16 anos ou mais de idade, tendo intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,1%, para mais ou para menos.

