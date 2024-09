JD1TV: Dr. Lívio pretende se dedicar à saúde das crianças caso seja eleito

Nesta quarta-feira (25), o entrevistado da sabatina do JD1 foi o candidato a vereador, Dr. Lívio. Ele afirmou que caso eleito, sua prioridade será a saúde infantil, principalmente a saúde preventiva das crianças.

Outra questão será a saúde mental, tanto de servidores municipais quanto do restante da população campo-grandense. Além disso, uma parceria público-privada para acabar com as filas para consultas, exames e cirurgias está nos planos do candidato.

Em seguida, Dr. Lívio pretende estabelecer "uma rotina de demanda de atendimentos para as filas não se formarem mais".

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também