Durante convenção, Rose Modesto diz que buscará "gestão eficiente"

Com chapa pura, o União Brasil lançou Rose Moesto como candidata a Prefeitura de Campo Grande com o empresário, Roberto Oshiro como vice em convenção realizada na manhã deste sábado (3).

Rose Modesto destacou trabalho que pretende fazer ao lado do vice, que tem experiencia no setor econômico como advogado tributarista. “É o momento de recapear as grandes avenidas, de pensar nos viadutos, pensar em mobilidade urbana, cobrar do Consorcio Guaicurus o que está previsto no contrato, que é a qualidade do transporte público, tirar da fila de esper, mais de 50 mil pessoas que estão esperando uma consulta, um exame. Teremos uma gestão eficiente com equipe técnica preparada”.

Rose destacou que mesmo sem padrinho, as pesquisas vem apontando seu nome em primeiro, como "resultado da confiança do eleitor".



De acordo com Rose a chapa do União Brasil é competitiva e o pleito terá 21 candidatos a vereador e 9 candidatas. A candidata também agradeceu o apoio do PDT na campanha.

O empresário e diretor primeiro-secretário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Roberto Oshiro alegou que propostas deverão resguardar o direito do empreendedor e destacou apoio do setor empresarial e comunidade japonesa. "A gente precisa respeitar a vontade da população não só a vontade do poder público". Ao ser questionado sobre enclaves políticos ele alegou não ser extremista. "Essas lideranças, tanto do setor empresarial quanto da Colônia Japonesa são liberais na economia e conservadores no costumes, como a grande maioria da população, isso esta bem estabelecido, vamos lutar pela liberdade econômica".

