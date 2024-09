Eleições 2024: 10 cidades de MS terão apoio das Forças Armadas no dia 6 de outubro

As Forças Armadas irão atuar reforçando a segurança em 10 cidades de Mato Grosso do Sul, no dia da votação e apuração das eleições municipais de 2024, que acontecerá no dia 6 de outubro.

Em MS, a atuação das Forças Armadas se concentrará na fronteira. As cidades serão: Amambai, Paranhos, Bela Vista, Caracol, Ponta Porã, Antônio João, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Caarapó e Juti.

O apoio das Forças Armadas é demandado pelos juízes eleitorais de cada município, com o objetivo de garantir da segurança do processo eleitoral e dos eleitores e garantir, e o cumprimento da lei.

Já em Corumbá e Porto Murtinho, o Exército atuará com apoio logístico, fazendo transporte de urnas e de eleitores.

O decreto que autorizou o uso das Forças Armadas para “garantia da votação e da apuração das eleições de 2024” foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no início do mês, em 9 de setembro.

