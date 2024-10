Eleições 2024: Adriane vai abrir a propaganda eleitoral nesta sexta-feira

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) divulgou, nesta quinta-feira (10), quanto tempo que Rose Modesto e Adriane Lopes terão de propaganda eleitoral na TV e Rádio, além da ordem.

Com cinco minutos de propaganda eleitoral cada, o campo-grandense voltará a ouvir as propostas das candidatas já nesta sexta-feira (10), com a prefeita da Capital e candidata à reeleição Adriane Lopes sendo a primeira a aparecer.

Logo após a propaganda de Adriane, Rose Modesto aparece apresentando suas propostas na TV e rádio. No total, as candidatas terão cinco minutos cada, totalizando dez minutos de propaganda eleitoral por ‘período’.

Na TV, a propaganda eleitoral de Adriane terá início às 13h e se encerra às 13h05, com a de Rose começando às 13h05 e seguindo até as 13h10. Já durante a noite, a primeira propaganda será das 20h30 até as 20h35, com a segunda sendo transmitida das 20h35 até as 20h40.

Na rádio, as propagandas acontecem mais cedo, com a de Adriane correndo das 7h às 7h05, e as de Rose das 7h05 até as 7h10. Durante a tarde, as propagandas serão veiculadas das 12h às 12h05 e das 12h05 às 12h10.

As propagandas eleitorais seguem até 25 de outubro, dois dias antes do 2º turno das eleições municipais

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também