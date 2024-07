Eleições na Venezuela: Oposição aponta para suposta derrota de Maduro nas urnas

O Comando ConVzla, grupo de campanha da opositora María Corina Machado, apresentou nesta terça-feira (30) uma série de resultados preliminares das eleições presidenciais da Venezuela, que apontou para a derrota de Maduro nas urnas em todos os estados do país.

Segundo a organização, o candidato da oposição Edmundo González Urrutia conseguiu 67% dos votos durante as eleições, totalizando 7.119.768, enquanto maduro obteve somente 30%, com 3.225.819 de votos.

Na segunda-feira (29), um dia após o término da votação, María Corina havia afirmado que 73,20% dos boletins já estavam computados e que os resultados indicavam a vitória de Edmundo González.

A afirmação do ConVzla, no entanto, contraria o anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano na tarde de segunda-feira, que apontou para uma vitória de Maduro com 80% dos votos apurados.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também