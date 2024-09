Em MS, ministros anunciam R$ 500 mi em crédito para agricultores familiares do Estado

O governador Eduardo Riedel anunciou nesta quarta-feira (18), após encontro com ministros na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), que o governo federal destinará R$ 500 milhões em crédito do PRONAF (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar) para agricultores familiares sul-mato-grossenses.

O encontrou, proposto pela Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas, comandada pelo deputado Zeca do PT, contou com a presença dos ministros Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

O deputado Zeca do PT destacou a importância desse encontrou para discutir os danos causados aos agricultores familiares e quilombolas em decorrências das queimadas que devastam o Cerrado e o Pantanal.

“Essa reunião surgiu das visitas onde a situação está mais crítica, como no assentamento de Itaquirai, Corumbá, onde está tudo queimado. Os agricultores, quilombolas, estão sem nada, sem pasto, sem comida, sem produção. São prioritárias algumas ações e tive apoio de muitas autoridades. Vamos aqui fazer um debate sobre a falta de agua e demais necessidades que as famílias estão precisando”, disse o deputado.

Riedel reforçou a situação de crise vivida no Estado e apontou que, com o encontro de hoje, foi possível se traçar um plano de ação para mitigar os danos causados e retomar a normalidade das famílias e pessoas afetadas.

“Estávamos no ápice da seca e das queimadas. Famílias e animais estavam padecendo, e hoje vamos estruturar uma ação de médio prazo para que possamos retomar a normalidade de vida dessas pessoas que foram as mais afetadas. Agradecemos a presença dos ministros que sempre estenderam a mão para ajudar Mato Grosso do Sul quando se fez necessário”, afirmou o governador.

O ministro Paulo Teixeira afirmou que o governo federal trabalha junto com o de MS para traçar um plano de prevenção aos focos de incêndio e para diminuir os danos causados aos agricultores.

“Esse dialogo federativo é fundamental, e o governador Riedel tem dado demonstração clara de participação. É um momento muito importante e que precisa ser discutido e pensado. Vamos trabalhar aqui hoje em como podemos prevenir os focos e minimizar os danos provocados. Temos que socorrer os agricultores que sofrem com os incêndios. Juntos vamos ver como vamos conseguir prover alimentação para as pessoas, para os animais, e como vamos prover credito para os assentados se reerguer nessa situação”, disse o chefe da pasta de Agricultura Familiar.

Wellington Dias, da pasta de Desenvolvimento e Assistência Social, reforçou que os planos devem levar em conta o futuro brasileiro. “Não foi só em 2023, não será só em 2024, é preciso traçar ações que colaborem para os anos futuros também”, afirmou o ministro.

Durante o encontro, o ministro Paulo Teixeira também anunciou os R$ 500 milhões em crédito do PRONAF para agricultores familiares do Estado, além de outros esforços do governo federal.

“Serão destinados R$ 500 milhões em crédito do PRONAF para os agricultores familiares de MS, além de titulação e assistência técnica para dar qualidade a agricultura familiar do Estado”, afirmou. “Nós queremos fazer com que ele flua rapidamente”, completou, se referindo ao crédito do PRONAF.

Riedel reforçou a parceria entre os governos, além de destacar os R$ 4,600 destinados para famílias cadastradas no Programa Fomento Rural, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. “Vou agradecer a parceria”, encerrou o governador.

