Embaixador do Brasil na Síria deixa o país após a queda de Bashar al-Assad

O embaixador do Brasil na Síria, André dos Santos, deixou o país nesta segunda-feira (9), ao lado de funcionários da embaixada, e atualmente se encontram em Beirute, a capital do Líbano.

A decisão acontece após o ex-ditador da Síria, Bashar al-Assad, renunciar à presidência do país e procurar exílio na Rússia, após ofensiva de grupos jihadistas que teve início em 27 de novembro.

O Itamaraty também recomentou, no último sábado (7), que os brasileiros que estão na Síria deixem o país devido a escalada de tensões com a falta de um presidente e as ofensivas dos jihadistas.

Segundo dados do Portal Consular, do Ministério das Relações Exteriores, atualmente mais de 60 mil brasileiros moram no Oriente Médio, sendo 3,5 mil na Síria.

