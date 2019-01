Emendas para causa animal são vetadas

Na edição do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) de terça-feira (8) foi publicado o veto de quatro emendas do vereador Veterinário Francisco (PSB), que tinham como objetivo auxiliar a causa animal na capital. O montante na ordem de R$ 1,6 milhão que seria usado com castração de gatos e cães, microchipagem e para a construção da UPA-Veterinária, foram vetados pela prefeitura municipal.

O parlamentar criticou o veto, “não adianta falar que é em prol da causa animal que defende os pets, mas veta emendas que vão ajudar os animais. Isso seria um avanço para as Ongs, protetores e amantes dos animais. Estou decepcionado com esses vetos das emendas no valor de R$1,6 milhão”, disse.

No dia 20 de dezembro, a Câmara aprovou as emendas em prol da causa animal, e da saúde pública, incluindo a implantação da UPA- VET. Para Francisco essas medidas ajudariam significativamente o controle populacional de cães e gatos, além do atendimento de urgência e emergência de cães e gatos que sofrem maus tratos.

Ainda de acordo com a assessoria do vereador, para 2019, o valor da despesa para o município foi estimada em R$ 4.008.320,000,00 (quatro bilhões, oito milhões, trezentos e vinte mil reais), que representa crescimento de 8,26% em relação ao ano passado.

Deixe seu Comentário

Leia Também