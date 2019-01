"UPA Vet está prestes a virar realidade", diz vereador Francisco

Recursos de R$ 1,6 milhão que foram aprovados por meio de emenda parlamentar, devem ampliar programas de castração de cães e gatos e microchipagem em Campo Grande. Além disso, a implantação da UPA-Vet, pode se tornar realidade em breve na capital.

Conforme a assessoria do vereador Veterinário Francisco, líder da bancada do PSB, quatro emendas de sua autoria foram aprovadas em prol da causa animal. Essas emendas fazem parte do Projeto de Lei 9.087/2018, a Lei Orçamentária Anual (LOA), que trata da despesa do município para o exercício financeiro de 2019.

“A aprovação das emendas irão ajudar significativamente no controle populacional de cães e gatos; e o meu sonho e o sonhos de todos os protetores de animais finalmente sairá do papel a UPA- Vet bem equipada”, explica o parlamentar.

Para a implantação da UPA-Vet (Unidade de Pronto Atendimento Veterinário) foi assegurado recurso da ordem de R$ 1 milhão. Esse montante será destinado ao atendimento público eficaz aos pequenos animais, especialmente aqueles em que seus proprietários não possuem condições financeiras para arcarem com os custos de clínica veterinária particular. Consequência disso é a promoção de políticas do bem estar animal.

O líder da bancada do PSB enfatiza que essa emenda foi elaborada em conjunto com o vereador Eduardo Romero (REDE).

Outra emenda aprovada prioriza a implantação de programa de castração canina em bairro de vulnerabilidade social e o valor é de R$ 200 mil. Essa emenda tem por finalidade o controle da população canina.

Veterinário Francisco explica que a reprodução inconsequente agrava o problema do abandono e os maus tratos. A solução viável para amenizar o problema, realça o vereador, é a castração realizada com base em critérios de responsabilidade e da medicina veterinária.

