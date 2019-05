Estabelecimentos de MS podem ser obrigados a fornecer copos biodegradáveis

Rayani Santa Cruz, com informações da assessoria

Saiba Mais Política Projeto de Lei quer proibir copos descartáveis em repartições públicas

Nesta quinta-feira (16), o deputado Neno Razuk (PTB) apresentou na sessão da Assembleia Legislativa, um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de copos e canudos biodegradáveis em todo estabelecimento comercial e organização públicas ou privadas de Mato Grosso do Sul, que os fornecerem gratuitamente.



A proposta visa a sustentabilidade e promoção da preservação ao meio ambiente, pois, na visão do parlamentar os materiais biodegradáveis “aqueles elaborados a partir de matérias orgânicas e não oriundos de polímeros sintéticos fabricados à base de petróleo”, são essenciais. O deputado justificou que um utensílio feito de plástico demora de 200 a 400 anos para se decompor, segundo pesquisa da Universidade Federal de São Carlos e que para produzir um único copo de plástico utiliza-se até três litros de água.



“Muitas vezes utilizamos o copo uma única vez e depois ele é descartado. E o canudo representa 4% de todo lixo plástico do mundo, sendo utilizado em média quatro minutos. Sendo assim esse projeto é um ponta pé inicial e efetivo para mudança de hábito de toda a população”, argumentou o deputado Neno Razuk. O projeto agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Saiba Mais Política Projeto de Lei quer proibir copos descartáveis em repartições públicas

Deixe seu Comentário

Leia Também