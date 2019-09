“Estado de Mato do Sul”, erro em painel causa desconforto na Assembleia

Saiba Mais Política Cabo Almi acredita em soltura de Lula e cancelamento da sentença

Para homenagear os homens e as mulheres da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, o deputado estadual, Cabo Almi (PT), promoveu nesta terça-feira (10) uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). E um cartaz que foi confeccionado para divulgar a homenagem, que contou com entrega de medalhas, foi o grande protagonista do evento, pois nele o nome do estado estava incompleto, “Estado de Mato do Sul”. Durante o seu discurso, o parlamentar se desculpou pela gafe.

Cabo Almi pediu desculpas à todos, segundo ele, sua assessoria, responsável pelo cartaz, não percebeu o erro antes que o painel fosse instalado, fato que também passou despercebido pelo cerimonial da Assembleia.

“O painel chegou a tarde, minha equipe e o cerimonial não perceberam o erro na impressão, que só foi notada depois que começou o evento, e não tinha mais como tirar”, explicou Almi.

Evento

Durante a sessão solene, 40 pessoas foram agraciadas com a Medalha Jair da Cruz Abreu Holsbach. A homenagem foi proposta pelo vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e de Defesa Social, deputado Cabo Almi (PT).





