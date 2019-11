Filho de Bolsonaro tem redes sociais suspensas

Carlos Bolsonaro, filho do atual presidente e vereador (PSC-RJ), amanheceu nesta terça-feira (12), com suas redes sociais do Facebook, Twitter e Instagram suspensas.

Ainda não se sabe se foi o próprio que apagou suas contas ou se foram suspensas pelas diretrizes dos sites. Entretanto, o Twitter afirmou que a suspensão não foi da parte deles.

Carlos é conhecido por ser o Bolsonaro mais ativo nas redes sociais, tanto que, o próprio gerenciou a conta de seu pai no Twitter durante sua campanha e recentemente se envolveu em uma polêmica por postar tweets, publicações no Twitter, sem a autorização do presidente.

Nas redes sociais, alguns usuários acreditam que a suspensão foi estratégica, pois durante esta tarde, o presidente se reúne com o seu partido, para provavelmente, anunciar sua saída.

Até o momento, Carlos Bolsonaro não se pronunciou sobre o caso.

