Gerson Claro inaugura canal aberto de rádio e televisão da Assembleia Legislativa

Os deputados da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) participaram da inauguração oficial da Rádio e TV ALEMS, realizada na manhã desta sexta-feira (15). A solenidade contou com a presença do presidente da Assembleia, Gerson Claro e do 1° secretário, Paulo Corrêa.

A instalação da tv aberta é um acordo de cooperação entre Alems e Senado Federal, responsável por ceder os equipamentos. Diante disso, a Assemblema efetivou o licenciamento dos sinais para ativação.

“Estamos concretizando um trabalho de vários presidentes e secretários que vieram construindo para que a gente chegasse hoje com o canal aberto, o 7.2 na TV Alems, e com 105.5, que é a frequência da nossa rádio, abrindo para a população ter mais acesso a tudo que acontece no poder legislativo”, esclareceu Gerson Claro.

A primeira transmissão, feitas tanto pela televisão quanto pela rádio, foi da inauguração. Agora, os internautas podem acompanhar ao vivo as sessões realizadas na Assembleia, terça, quarta e quinta-feira a partir das 9h20 da manhã. Além disso, por meados de fevereiro uma programação fora das solenidades oficiais deve ser incluída na grade, explicou o presidente da Alems.

A antena, responsável por fazer essa transmissão chegar a grande parte da população sul-mato-grossense, tem 82 metros e foi instalada dentro do terreno disponível para a Casa de Leis.

“É um trabalho de praticamente 12 anos e eu fico muito feliz de estar podendo estar vivo para ver isso aqui acontecer. Queria dizer também, pendurou aqui nessa antena a Rádio Assembleia também, que a gente tem que comemorar”, destacou Paulo Corrêa.

Avanços na comunicação – Além da Alems, a Câmara de Vereadores de Campo Grande, conseguiu há uma semana inaugurar a TV Câmara. Presente no evento de hoje, o vereador Carlão parabenizou a conquista dos deputados.

“Comunicação é tudo. Não apenas a Assembleia, mas também a Câmara, vai ganhar muito com isso. É uma ferramenta atual e nós temos que divulgar o trabalho dos nossos parlamentares. Mostrar para a sociedade o que uma sessão ordinária faz, para o povo sul-mato-grossense aprender a cultura que vem das sessões”, destacou.

