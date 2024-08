Gerson Claro solicita a construção de aeroporto em Sidrolândia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) aprovou um pedido do presidente da Casa de Leis, Gerson Claro, subscrita pelo deputado Paulo Corrêa, que pede a inclusão da construção de um aeroporto em Sidrolândia no Plano Aeroviário Estadual.

“O aeródromo complementaria a estrutura logística do município que está num ciclo de atração de grandes investimentos", argumentou o deputado sobre o pedido.

Com um investimento estimado de R$ 10 milhões, Gerson classificou a construção do terminal em Sidrolândia como uma necessidade diante do cenário atual de pleno desenvolvimento experimentado pelo município.

“A cidade é uma das portas de entrada para a futura Rota Bioceânica pela BR-060, que vai encurtar a distância das exportações brasileiras para o continente asiático", destacou o deputado, apontando para a importância de um aeródromo na cidade.

Estruturado para receber aviões de pequeno e médio porte, o aeródromo supriria as necessidades de empresas como a Inpasa, Cutrale e Cooperalfa, além de empreendimentos que estão em implementação na cidade.

