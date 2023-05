Governo divulga lista de representantes para comissão de regulamentação dos apps

O Ministério do Trabalho divulgou nesta segunda-feira (29), na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU), os nomes dos integrantes da comissão tripartite que irá discutir a regulamentação do trabalho por meio de aplicativos.

A comissão contará com funcionários de nove ministérios do governo, sindicalistas e representantes de empresas que fornecem serviços de transporte de passageiros, entrega de produtos e delivery de alimentos.

Representando as sindicais estarão presentes a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Força Sindical (FS), a Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) e a União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Já para as empresas, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) convidou o iFood, o Uber, o Zé Delivery e a Lalamove para terem assentos na comissão, e o Movimento de Inovação Digital (MID) chamou o Mercado Livre, o Rappi, a 99 e o inDrive.

A primeira reunião da comissão ocorre na próxima semana, no dia 5 de junho, com oito encontros até o dia 20 de setembro.

