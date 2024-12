Governo federal vai liberar R$ 40,8 milhões para segurança pública em MS

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) anunciou o repasse de R$ 40.824.041,18 para o Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP) de Mato Grosso do Sul, conforme a Portaria nº 833, assinada pelo ministro Enrique Ricardo Lewandowski. Esse valor faz parte de um total de R$ 1.166.401.176,00 destinado a 26 estados e o Distrito Federal, com recursos oriundos da exploração de loterias.

O repasse de Mato Grosso do Sul corresponde a 3,5% do montante total, enquanto São Paulo, o estado com o maior valor, receberá R$ 48.305.338,01. Os recursos distribuídos serão utilizados para o financiamento de projetos e ações voltados à segurança pública, conforme as diretrizes estabelecidas pelos planos nacionais e estaduais.

Os investimentos serão aplicados conforme as diretrizes dos planos nacional e estadual, com foco na melhoria das condições de segurança nas diversas regiões do estado.

