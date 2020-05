Guilherme Monteiro lidera em Jardim, diz pesquisa Ranking

O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa divulgou um levantamento de intenção de votos para a prefeitura de Jardim, nas eleições deste ano, e o atual prefeito Guilherme Monteiro (PSDB) lidera o ranking.

Ainda segundo a pesquisa realizada com 300 pessoas dos dias 20 a 24 de maio, a intenção de votos espontânea é de 10,67%.

Já para reeleger Guilherme na intenção estimulada é de 34,33%, ainda conforme os dados da pesquisa.

O levantamento ainda mostra que a atual gestão do prefeito recebeu 42,33% de votos para boa/ótima.

De acordo com o instituto, a metodologia aplicada é de pesquisa quantitativa, que consiste na realização de entrevistas pessoais, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. O conjunto da população eleitora com 16 anos ou mais foi tomado como universo da pesquisa.

