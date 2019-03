Jamilson Name manifesta interesse em disputar a prefeitura da capital

Saiba Mais Política Jamilson Name quer corte de ICMS para setor alimentício

O deputado estadual Jamilson Name (PDT) afirmou nesta quarta-feira (20), que já colocou seu nome, dentro do seu partido, para disputar a prefeitura de Campo Grande, no pleito de 2020.

Jamilson disse que, se o partido entender e a população quiser, sairá para a disputa. “Não tenho dificuldade nenhuma de disputar a prefeitura, acho que vai ser bom para debater idéias, temos que conversar sobre os problemas da cidade”, disse.

Para o parlamentar, a pessoa que entra na vida pública tem que estar ciente de que os desafios virão e é preciso ter responsabilidade. “Aprendi durante toda a minha vida a ter responsabilidade, na minha vida empresarial, como pai, como marido, então, não tenho dificuldade nenhuma”, disse Jamilson ao destacar que “Campo Grande tem que voltar a sorrir”.

Saiba Mais Política Jamilson Name quer corte de ICMS para setor alimentício

Deixe seu Comentário

Leia Também