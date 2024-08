JD1 transmitirá debate da ACP com candidatos a prefeitura

A ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) promove nesta segunda-feira (19), um debate com os principais candidatos à prefeitura de Campo Grande. O intuito do encontro é fazer com que eles apresentem as propostas para a educação pública e ouçam as demandas dos profissionais da área.

Para o evento, estão confirmados seis candidatos, bem como: Adriane Lopes (PP), Beto Figueiró (Novo), Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT), Luso Queiroz (PSOL) e Rose Modesto (União Brasil).

O JD1 irá transmitir o debate que terá início às 19h, no Espaço de Formação e Clube de Campo da ACP. Evento também poderá ser acompanhado pelo Facebook, Instagram e no YouTube da Associação.

